Rally di Casarano trionfo irpino | Alessio Ascione conquista il primo posto

Il rally di Casarano si è concluso con il trionfo del pilota proveniente dalla provincia di Avellino. La gara si è svolta nel Salento e ha visto Ascione salire sul gradino più alto del podio. La competizione si è tenuta il 30 aprile 2026, segnando un risultato importante per la stagione in corso. Questo successo rappresenta una tappa significativa per l’automobilismo sportivo locale.

Avellino, 30 aprile 2026. Inizio di stagione alla grande per l’automobilismo sportivo della provincia di Avellino, con il primo posto conquistato dal giovane pilota Alessio Ascione nel Salento.Dopo la pausa invernale, il team della scuderia irpina Power Car Competition ha riacceso i motori per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Rizzello domina l’oscurità e prenota il trono 31° Rally Città di CasaranoSPECCHIA – La notte salentina si è accesa sotto il rombo dei motori, regalando uno spettacolo indimenticabile al folto pubblico accorso per la tappa... Leggi anche: Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di Casarano; Rally di Casarano, trionfo irpino: Alessio Ascione conquista il primo posto; RALLY - Casarano '26: trionfo Rizzello, ma che brivido: De Rosa cappotta e De Nuzzo sale sul podio; Erreffe Rally Team: dominio a Casarano e podio sfiorato a Modena. Francesco Rizzello rispetta il pronostico: incoronato re del Rally Città di CasaranoIl pilota di casa domina la 31ª edizione della gara, apertura della Coppa Rally di Zona 8. Colpo di scena finale: De Rosa out all’ultima prova speciale: auto ribaltata, incolumi lui e il navigatore Di ... lecceprima.it Il Rally Città di Casarano ‘incorona’ Francesco Rizzello per la nona voltaDominio assoluto del pilota salentino nella gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 8. Colpo di scena all'ultima prova: De Rosa fuori, De Nuzzo e D’Alto sul podio. leccenews24.it Ozanews - il Salento visto dal Basso. . Shock al Rally Città di Casarano: bengala sul percorso, arrestato il responsabile - facebook.com facebook