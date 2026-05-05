A partire dal 28 giugno, alcuni volti noti della televisione lasceranno temporaneamente i loro programmi per le vacanze estive. Gerry Scotti e Stefano De Martino interromperanno le loro trasmissioni, lasciando spazio a Max Giusti e Marco Liorni, che prenderanno il loro posto in questa stagione. La programmazione estiva si prospetta così ricca di cambiamenti, con nuove sfide tra i conduttori per conquistare il pubblico durante le serate più calde dell’anno.

In estate, dal 28 giugno, l'access vedrà il passaggio di testimone da Gerry Scotti a Max Giusti e da Stefano De Martino a Marco Liorni Fino a poco tempo fa era stato deciso da Rai e Mediaset che la sfida dell’access più agguerrita, quella tra Scotti e De Martino, si sarebbe tenuta fino al 19 luglio. Poi, dall’indomani, sarebbe partita quella estiva. AdessoFanpagerivela che le due reti competitor hanno deciso di mandare i due conduttori in vacanza prima e cosìil 27 giugno chiude una parte del palinsesto che ha infuocato la sfida all’auditel. La Ruota della Fortunasi ferma dopo quasi un anno di no- stop, partendo in estate e proseguendo per tutto il resto dell’anno, dato il grande successo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Scotti e De Martino vanno in vacanza a giugno: in estate la sfida sarà tra Liorni e Giusti

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