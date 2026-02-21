ascolti tv del 20 febbraio marco liorni in prima serata de martino sfida gerry scotti

Marco Liorni conquista la prima serata di Rai 1 con due puntate de L’eredità – Sfida tra giganti. Ospiti vip del primo appuntamento sono stati Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò, Paolo Vallesi. Si replica sabato 21 febbraio con Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora, Edoardo Leo. Canale 5 ha replicato con una puntata di Io sono Farah. Rai 2 ha trasmesso le gare dei Giochi olimpici invernali 2026. Ormai siamo agli sgoccioli. Domenica c’è la cerimonia di chiusura. Su Rai 3 è andato in onda il film Cattiverie a domicilio. Italia 1 ha trasmesso Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar.🔗 Leggi su Dilei.it

