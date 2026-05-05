Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, la tensione è aumentata notevolmente a due settimane dalla finale. Un confronto tra due concorrenti ha portato a insulti e il lancio di oggetti, suscitando l’intervento delle telecamere e la censura. Questi sviluppi hanno trasformato quello che sembrava un normale diverbio in un episodio di forte agitazione, con il clima che si è fatto particolarmente teso tra i partecipanti.

La casa del Grande Fratello Vip 2026 è diventata un campo minato a due settimane dalla finale. Quello che inizialmente sembrava il classico gioco delle antipatie televisive si è trasformato in una rivalità così feroce da far temere conseguenze fisiche. Protagoniste assolute di questa escalation sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, due personalità che non potrebbero essere più diverse e che, proprio per questo, si sono ritrovate su una rotta di collisione senza possibilità di mediazione. La miccia che ha fatto esplodere l’ultimo, violentissimo scontro è stata una discussione apparentemente marginale. Tutto è partito da Marco Berry e dal suo litigio furioso con Francesca Manzini.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scoppia il caos totale al Grande Fratello Vip: Elia contro Mussolini, volano insulti e oggetti (e scatta la censura)

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