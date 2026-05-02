Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione accesa tra due concorrenti, Elia e Mussolini. La lite si è scatenata durante un momento in cucina, inizialmente per difendere Francesca Manzini, e in breve tempo si è trasformata in un confronto molto animato. Le parole sono diventate più dure e i toni si sono alzati, portando a uno scontro immediato tra i due partecipanti.

Dalle parole alla tensione alle stelle: lo scontro nasce dalla difesa di Francesca Manzini e degenera in pochi secondi. La lite tra Elia e Mussolini al Grande Fratello Vip esplode in cucina e in pochi istanti si trasforma in uno dei momenti più tesi della stagione. A colpire non sono solo le parole, ma il gesto improvviso: guanti da cucina lanciati e urla che costringono gli altri concorrenti a intervenire. Tutto accade mentre le due stanno lavando i piatti, in una scena inizialmente ordinaria che si trasforma rapidamente in uno scontro aperto. La scintilla: il confronto su Francesca Manzini. All’origine della discussione c’è la posizione di Francesca Manzini, ancora provata dopo un confronto con Marco Berry, definito dalla stessa comica aggressivo nei modi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Grande Fratello Vip, volano i guanti in cucina: lite furiosa tra Elia e Mussolini

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