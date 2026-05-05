Scooter’s | il chiosco che genera 859 milioni con il franchising

Un piccolo chiosco, noto come Scooter’s, ha raggiunto un giro d’affari di 859 milioni di dollari attraverso il franchising. Negli ultimi anni, ha accumulato circa 50 milioni di dollari di profitti. Nonostante le offerte di acquisto per un miliardo di dollari, i fondatori hanno deciso di rifiutare le proposte. La crescita del chiosco si è basata sull’espansione della rete di franchising e sulla fidelizzazione dei clienti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un piccolo chiosco a generare 50 milioni di profitti?. Perché i fondatori rifiutano offerte da un miliardo di dollari?. Come riesce la holding a mantenere un margine del 62,5%?. Chi sono gli investitori che hanno guidato l'espansione nel Midwest?.? In Breve Vendite totali di 859 milioni con margini netti del 62,5% per la holding.. Eckles detiene il 60% della società con valore stimato di 1 miliardo.. M-One Capital e Morrison Seger sono tra i soci di Scooter’s.. Espansione rapida in Florida e Georgia dopo il successo nel Midwest americano..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scooter’s: il chiosco che genera 859 milioni con il franchising Notizie correlate Design Week: il motore del design che genera 600 milioni a MilanoDal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma nel fulcro globale del design con la Design Week, un ecosistema che integra la fiera di Rho e gli eventi... Nova Arena: il basket femminile travolge Tortona e genera milioniIl Bcc Derthona Basket e la Famila Wuber Schio si sfideranno sabato 11 aprile alle 20.