Dal 20 al 26 aprile, Milano ospita la Design Week, un evento che coinvolge la fiera di Rho e numerosi eventi diffusi in tutta la città. Durante questa settimana, si concentrano esposizioni, mostre e incontri dedicati al mondo del design. L'edizione di quest'anno rappresenta un momento di rilievo per il settore, con un impatto economico stimato superiore ai 600 milioni di euro.

Dal 20 al 26 aprile, Milano si trasforma nel fulcro globale del design con la Design Week, un ecosistema che integra la fiera di Rho e gli eventi diffusi in città per generare un impatto economico superiore ai 600 milioni di euro. La sinergia tra il Salone del Mobile e il Fuorisalone agisce come un potente moltiplicatore urbano, spostando il valore dal settore puramente industriale al tessuto economico locale. L’ingranaggio tra industria e territorio: come il design muove i capitali. Il motore primario di questa settimana è rappresentato dal Salone del Mobile presso il polo di Rho. Qui l’aspetto produttivo prende forma con la partecipazione di oltre 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: il motore del design che genera 600 milioni a Milano

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