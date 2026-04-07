Sabato 11 aprile alle 20.30 si svolgerà la seconda partita della semifinale playoff di Serie A1 femminile tra il Bcc Derthona Basket e la Famila Wuber Schio. La sfida si gioca a Tortona e si preannuncia un match decisivo per le sorti della serie, che ha già attirato l’attenzione di molti appassionati e generato un notevole interesse economico. L’incontro rappresenta un momento importante nel torneo di pallacanestro femminile.

Il Bcc Derthona Basket e la Famila Wuber Schio si sfideranno sabato 11 aprile alle 20.30 per il secondo incontro della semifinale playoff di Serie A1 Femminile. L’evento avrà luogo presso la Nova Arena di Tortona, una struttura che sta trasformando l’economia locale attraverso l’integrazione tra sport d’élite e sviluppo territoriale. L’impianto, cuore della Cittadella dello Sport, vanta un’estensione di 70.000 metri quadrati e può ospitare 5.000 spettatori. La qualità tecnica dell’opera è certificata dal bollino ambientale BREEAM Excellent, posizionando il sito come uno dei poli più attrattivi per le manifestazioni sportive in Italia. Questo appuntamento non è un caso isolato, poiché le due squadre erano già state protagoniste della finale di Coppa Italia disputata nello stesso luogo a gennaio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nova Arena: il basket femminile travolge Tortona e genera milioni

Tortona regge un tempo, poi Milano scappa: alla Nova Arena l'Olimpia vince 87-78Il girone di ritorno di Serie A si apre con la vittoria dell’Olimpia: alla Nova Arena di Tortona l’Armani supera la Bertram 87-78 grazie alle...

Basket femminile, Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 e volano alle semifinali scudettoDomenica di grande basket per la Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale per i playoff 2025-2026 ovvero Broni-Schio e Sesto San...

Temi più discussi: Derthona sfida Schio: in campo senza paura contro le più forti; Al Bsmt Polonara ricorda l'abbraccio della Nova Arena di Tortona: Ho sentito tanto il calore della gente; Basket, Serie A: si ferma la striscia di vittoria della Bertram Derthona, sconfitta a Varese 87 a 97; Bertram Derthona - Virtus Olidata Bologna, partita di basket.

Nova Arena, numeri da record: Tortona capitale del basket femminile tra sport ed economiaNova Arena di Tortona: numeri record tra basket femminile e impatto economico. Dati su visitatori, indotto e sviluppo territoriale ... ilpiccolo.net

Al Bsmt Polonara ricorda l’abbraccio della Nova Arena di Tortona: Ho sentito tanto il calore della genteTORTONA - Ospite dell'ultima puntata del podcast Bsmt il campione di basket Achille Polonara ha ripercorso le emozioni provate lo scorso 27 novembre ... radiogold.it

Sfidare Schio ci riporta alla mente una notte indimenticabile d’inizio anno E sabato viviamo nuove emozioni in Nova Arena per Gara 2: biglietti disponibili! x.com

Bertram Derthona Tortona prepara la sfida con Virtus Olidata Bologna Il 19 aprile arriva la capolista alla Nova Arena: biglietti in vendita per la sfida con la Virtus Bologna Leggi la news completa sul nostro sito https://www.tuttosport.com/news/piemo - facebook.com facebook