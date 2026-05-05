Stamattina alle 10 si è verificato un incidente alla rotatoria tra via Berlinguer e via Rosselli, nel centro di Montemurlo. Un fuoristrada è finito nell’aiuola dopo aver sbandato, provocando il ferimento del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Montemurlo, 5 maggio 2026 – Grave incidente questa mattina intorno alle ore 10 alla rotatoria tra la via Berlinguer e la via Rosselli, snodo centrale della viabilità che conduce alla zona commerciale e al centro di Montemurlo. Un Suzuki Vitara, proveniente da via Berlinguer, in direzione Prato, si è immesso sulla rotatoria ed è stato urtato in modo violento da un altro veicolo che sopraggiungeva nel senso opposto. L’impatto è stato violento, tanto che il fuoristrada è finito nell’aiuola al centro della grande rotatoria. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e la polizia locale per i rilievi. Il conducente del fuoristrada è stato portato all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice giallo, mentre la persona alla guida dell’altro mezzo non ha riportato conseguenze fisiche; danneggiati entrambi i mezzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro alla rotatoria, fuoristrada finisce nell’aiuola. Ferito il conducente

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