Scontro auto-moto alla rotatoria di Mozzagrogna | ferito un sedicenne

Questa mattina, all’ingresso di Mozzagrogna lungo la strada provinciale 217, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto alla rotatoria. Un sedicenne è rimasto ferito nello scontro e sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha delimitato l’area per le verifiche e l’assistenza. Nessun altro dettaglio su cause o dinamica dell’incidente è stato ancora comunicato.

Incidente stradale questa mattina, 27 febbraio 2026, all'interno della rotatoria all'ingresso di Mozzagrogna, lungo la strada provinciale 217 che collega Lanciano a Fossacesia. A scontrarsi, prima delle 8.30, sono stati un Land Rover Defender, guidato da un 55enne di Mozzagrogna, e una moto 125.