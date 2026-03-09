Macerata | scontro in rotatoria giovane ferito e traffico bloccato

Stamattina alle 7:45 a Macerata, nella rotatoria di via Bramante vicino al Polo Bertelli, si è verificato un incidente tra un’auto e uno scooter. Un giovane è rimasto ferito e il traffico nella zona è stato momentaneamente bloccato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Uno scontro tra un'automobile e uno scooter si è verificato stamattina alle 7:45 nella rotatoria di via Bramante a Macerata, vicino al Polo Bertelli. Il conducente del motorino ha riportato ferite lievi ed è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale. L'incidente è nato da una mancata precedenza all'interno della rotonda, in un orario critico per il traffico cittadino che era già compromesso dai lavori stradali in corso. Sebbene le condizioni del giovane ferito non destino preoccupazioni immediate, l'evento evidenzia le criticità della viabilità urbana e la pressione sul sistema sanitario locale.