Scontri dopo la partita arrestati due ultras della Massese | sono accusati di aver lanciato oggetti contro la polizia

Dopo gli scontri avvenuti al termine della partita tra Massese e Larcianese, sono stati arrestati due ultras della Massese. I due sono accusati di aver lanciato oggetti contro le forze dell'ordine intervenute per contenere la situazione. La gara, disputata domenica scorsa, ha portato alla retrocessione in Promozione della squadra di casa. Le autorità hanno comunicato l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei due tifosi coinvolti.

Massa, 5 maggio 2026 – Arrivano i primi provvedimenti dopo gli scontri che hanno caratterizzato il finale di Massese-Larcianese, gara andata in scena domenica scorsa e costata la retrocessione in Promozione ai bianconeri. Al termine del match, un manipolo du ultras locali aveva ingaggiato uno scontro con le forze dell’ordine. Arresti e Accuse Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, la polizia ha arrestato due tifosi, italiani di 23 e 34 anni, per violenza a pubblico ufficiale. I due sono ritenuti responsabili di aver partecipato al lancio di oggetti all’indirizzo delle forze dell’ordine al termine della gara. Gli investigatori della Digos...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontri dopo la partita, arrestati due ultras della Massese: sono accusati di aver lanciato oggetti contro la polizia Notizie correlate Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la poliziaLa Spezia, 8 aprile 2026 - Tensione e violenza al termine di Carrarese-Spezia, lunedì 6 aprile, quando un gruppo di circa cinquanta ultras spezzini... Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salento, scontri tra ultras: 4 feriti, 2 perdono dita dopo bomba carta; Scontri dopo il match Roseto Basket-Pesaro: altri 13 Daspo, indagini sul gruppo di estrema destra Roseto Youth; Scontri tra tifosi: quattro feriti, tre sono gravi. In due perdono dita della mano; Champions, una corsa da 100 milioni: calendario e scontri diretti. Scontri dopo la partita, arrestati due ultras della Massese: sono accusati di aver lanciato oggetti contro la poliziaI fatti risalgono alla sfida di domenica 3 maggio costata la retrocessione in Promozione alla formazione bianconera ... msn.com Violenti scontri tra ultras nel Leccese: quattro feriti, due perdono dita dopo bomba cartaLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenti scontri tra ultras nel Leccese: quattro feriti, due perdono dita dopo bomba carta ... tg24.sky.it Massese, scontri e paura dopo la retrocessione - E c'è un'assenza pesantissima - facebook.com facebook Dopo mesi di polemiche e scontri, il Sovrintendente della Fenice ha annunciato l’annullamento delle collaborazioni future con Beatrice Venezi, che lo scorso settembre era stata designata direttrice musicale del teatro veneziano. Rivedi "Bella Ciao" x.com