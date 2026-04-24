Dopo gli incidenti avvenuti al termine di una partita di hockey a Bolzano, la Questura ha notificato 29 provvedimenti di Daspo, della durata di tre anni, a tifosi provenienti dalla Svizzera. Durante gli scontri si sono verificati lancio di oggetti e aggressioni che hanno coinvolto anche le forze dell'ordine. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire quanto accaduto e adottato i provvedimenti necessari.

29 provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi svizzeri, accusati di aver messo in pericolo la sicurezza pubblica con comportamenti violenti e intimidatori al termine della partita di hockey “EHC Kloten Flyers” – “HC Plzen” disputata il 23 agosto 2025 presso la Sparkasse Arena di Bolzano. I provvedimenti sono stati adottati dal Questore Giuseppe Ferrari, a seguito di accertamenti che hanno coinvolto le forze dell’ordine italiane e svizzere. Le indagini e i provvedimenti: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di emettere 29 provvedimenti di Daspo è arrivata dopo una serie di approfondite indagini condotte dalla Digos di Bolzano, con il supporto del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bolzano, follia dopo l'hockey: 29 Daspo per i tifosi svizzeri, lancio di oggetti e scontri con la Polizia

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