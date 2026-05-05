Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein | l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprile

Una cittadina italiana che aveva denunciato Epstein è scomparsa, e l'ultimo contatto con i familiari risale ad aprile. Da allora, i parenti non hanno più avuto sue notizie e hanno deciso di presentare una denuncia di scomparsa presso la Procura di Rovigo. La procura ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda.

È dal 22 aprile che i famigliari non ricevono più sue notizie e per questo hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo. La segnalazione è stata poi trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, visto che riguarda una cittadina italiana residente all’estero. Al centro delle indagini la scomparsa di Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana, in provincia di Padova. Dal 2001 risiede a New York e lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Fino a pochi giorni prima della scomparsa i contatti con la famiglia erano quotidiani, soprattutto con la madre, i contatti che poi si sono interrotti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein: l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprile Notizie correlate Belen diventa cittadina italiana: ad aprile l'esame di linguaBelen Rodriguez si appresta a compiere l'ultimo passo formale per ottenere la cittadinanza italiana. Rachel Kerr scomparsa in Marocco, l’ultimo contatto dall’hotel di Agadir: famiglia in allarmeScomparsa Rachel Kerr: ‘Situazione preoccupante’ La scomparsa di Rachel Kerr in Marocco preoccupa sempre di più. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Padovana sparita nel nulla a New York, Elisabetta Tai fu molestata da Epstein; Modella di Montagnana sparita a New York, fu vittima delle molestie di Epstein. Elisabetta Ferretto, modella italiana scomparsa a New York: denunciò per prima gli abusi di Jeffrey EpsteinDall 22 aprile non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, modella italiana e imprenditrice immobiliare 50enne, tra le donne che hanno avuto il coraggio di ... ilgazzettino.it Cittadina italiana scomparsa negli Usa, denunciò molestie da parte di EpsteinUna donna originaria del Padovano, Elisabetta Ferretto, 50 anni, che viveva negli Stati Uniti dal 2001 e il cui nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein, non avrebbe più dato notizie di s ... ansa.it Una cinquantenne originaria del Padovano, Elisabetta Ferretto, residente negli Stati Uniti dal 2001 e il cui nome venne in passato accostato allo scandalo Epstein, non avrebbe più dato notizie di sé dal 22 aprile scorso #ANSA - facebook.com facebook