Belen diventa cittadina italiana | ad aprile l' esame di lingua

Una showgirl che vive in Italia da vent'anni sta per ottenere la cittadinanza. Ad aprile affronterà l'esame di lingua italiano, un passaggio finale previsto dal processo di naturalizzazione. Ha già acquisito diversi requisiti richiesti dalla legge e ora si prepara per il test che le consentirà di diventare cittadina italiana. La data dell’esame è fissata per il prossimo mese.

Belen Rodriguez si appresta a compiere l'ultimo passo formale per ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina ha infatti fissato l'esame di lingua italiana, requisito obbligatorio previsto dalla normativa vigente per formalizzare la richiesta del passaporto. Nonostante una carriera e una vita privata ormai radicate nel nostro Paese, l'iter burocratico si concluderà ufficialmente solo dopo il superamento di questa prova, segnando il passaggio definitivo da un'appartenenza di fatto a una legale. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'esame si svolgerà nei primi giorni di aprile presso un istituto scolastico di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Belen diventa cittadina italiana: ad aprile l'esame di lingua Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026Perché Belen Rodriguez non ha ancora la cittadinanza italiana? Nonostante sia arrivata in Italia nel 2004, all’età di 20 anni, e viva nel Belpaese da... Leggi anche: Belén Rodriguez sarà italiana a tutti gli effetti, ad aprile sosterrà l’esame: come si ottiene la cittadinanza Aggiornamenti e notizie su Belen diventa. Temi più discussi: Dalle discoteche romagnole al palco di Sanremo. Belen Rodriguez, fissato l'esame per ottenere la cittadinanza italiana: Sono qui da 20...; GOSSIP | Belen Rodriguez pronta a diventare cittadina italiana: i dettagli; Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana: l’esame di italiano ad aprile 2026; Belen presto cittadina italiana: perché non ha ancora la cittadinanza e la frecciata a De Martino. Belen prepara l'esame per la cittadinanza italiana. La frecciata a Stefano De Martino: Qui da 20 anni ma...Belen Rodriguez pronta all’esame di italiano ad aprile: ultimo passo per ottenere la cittadinanza dopo vent’anni nel nostro Paese ... corrieredellosport.it Belén Rodriguez sarà italiana a tutti gli effetti, ad aprile sosterrà l’esame: come si ottiene la cittadinanzaCome riporta il settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, Belén Rodriguez sosterrà l'esame di italiano B1. Dovrà dimostrare di riuscire a padroneggiare la lingua italiana. Nelle scorse ... fanpage.it Belen vuole diventare italiana: l'esame che nessuno si aspettava La showgirl prepara l’ultimo passo per la cittadinanza italiana: un esame di lingua a livello B1 Leggi l’articolo completo di Alfredo Zermo al link primo commento facebook #virginiaraffaele e quella estrema somiglianza con #BelenRodriguez. L’ha imitata per così tanti anni che è diventa più Belen di Belen. #Sanremo2026 x.com