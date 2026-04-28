Rachel Kerr, una donna scomparsa in Marocco, è stata segnalata per l’ultima volta in un hotel di Agadir. La famiglia ha espresso preoccupazione, considerando la mancanza di contatti recenti. Le autorità stanno indagando sulla sua sparizione e stanno cercando di raccogliere informazioni sul suo eventuale spostamento o eventuali dettagli utili alle indagini. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cercano ulteriori aggiornamenti.

Scomparsa Rachel Kerr: ‘Situazione preoccupante’. La scomparsa di Rachel Kerr in Marocco preoccupa sempre di più. La viaggiatrice britannica non dà notizie da quando ha lasciato il suo hotel ad Agadir. Da quel momento il telefono risulta spento e i familiari parlano di una situazione “estremamente preoccupante”. La dinamica: l’uscita dall’hotel e il silenzio improvviso. Rachel Kerr, originaria di Dunblane, in Scozia, soggiornava presso il Caribbean Village Agador, ad Agadir. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la donna ha lasciato l’hotel sabato. Da quel momento, nessun contatto. Il telefono è spento e ogni tentativo di raggiungerla è fallito.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rachel Kerr scomparsa in Marocco, l’ultimo contatto dall’hotel di Agadir: famiglia in allarme

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Si parla di: Rachel Kerr scomparsa in Marocco, l’ultimo contatto dall’hotel di Agadir: famiglia in allarme; La famiglia di una donna britannica, 31 anni, afferma di non aver più avuto sue notizie da quando ha lasciato il suo hotel in Marocco tre giorni fa durante un viaggio di lavoro.