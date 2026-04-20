Scommesse illegali online | confermato il carcere per esponente del clan Russo

La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare in carcere per un individuo coinvolto in un’indagine su associazione mafiosa e scommesse illegali online. Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli è stato dichiarato inammissibile. L’indagato faceva parte di un clan e gestiva attività di scommesse non autorizzate attraverso piattaforme internet. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda un procedimento in corso.

La Corte di Cassazione conferma la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per associazione mafiosa e gestione di scommesse illegali, dichiarando inammissibile il ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli.Come riporta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torino, scommesse illegali con giocata assistita: assolti due imprenditori, due anni di carcere per un baristaAssolti dal reato di accesso abusivo a sistema informatico perché non hanno commesso il fatto. Catania, arrestato dopo due mesi il latitante Maurizio Motta: era esponente del clan MazzeiÈ stato arrestato Maurizio Motta, esponente del clan Mazzei latitante da due mesi. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Hong Kong sospende i piani per le scommesse sul basket a causa di preoccupazioni relative al mercato delle previsioni.; Come distinguere i siti di scommesse autorizzati da quelli illegali: il 72% dei brasiliani non sa come differenziare le piattaforme legittime da quelle illegali.