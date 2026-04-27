Scommesse illegali la Cassazione conferma la custodia cautelare per due persone | Partecipazione attiva a clan criminale

La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per due fratelli coinvolti in un’indagine sulle scommesse illegali. I due sono accusati di aver partecipato a un clan criminale di stampo mafioso, attivo nel territorio tra Nola e le zone limitrofe. L’indagine ha portato a un’operazione che ha portato all’arresto degli imputati, coinvolti in attività illegali di scommesse e associazione a delinquere.

La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, accusati di aver fatto parte del clan Russo, una associazione di stampo mafioso attiva nel comune di Nola e nelle zone limitrofe. Secondo quanto emerso, il gruppo era finalizzato anche “all’esercizio.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La donna trovata morta sul torrente, Cassazione annulla custodia cautelare per l’ex dj CoricaI giudici della prima sezione della Corte di Cassazione hanno annullato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, 60... Traffico di droga tra Napoli e Sannio: la Cassazione annulla la custodia cautelare per un 51enneNuovo sviluppo giudiziario nell’inchiesta sul presunto traffico di stupefacenti tra il Napoletano e il Sannio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scommesse illegali online: confermato il carcere per esponente del clan Russo; Caltanissetta, Cassazione annulla condanna per centro scommesse abusivo: nuovo processo per verificare il dolo; Scommesse illegali online, confermato il carcere per presunto esponente del clan Russo; Slot machine illegali in un locale: tre persone nei guai. Scommesse illegali online: confermato il carcere per esponente del clan RussoLa Corte di Cassazione conferma la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per associazione mafiosa e gestione di scommesse illegali, dichiarando inammissibile ... napolitoday.it Caltanissetta, Cassazione annulla condanna per centro scommesse abusivoLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un gestore di centro scommesse per esercizio abusivo, rinviando ... radiocl1.it Riforma calcio, Abodi (Min. Sport): “Priorità contrastare scommesse illegali e ludopatia” “In merito alla questione della pubblicità alle scommesse, ci sono due priorità: la prima è quella di contrastare l'economia criminale delle scommesse illegali e evitare che s - facebook.com facebook