Cardarelli | telemedicina e assistenza a 360° per 1.500 pazienti con sclerosi multipla

Scopri l'eccellenza del Cardarelli nel trattamento della sclerosi multipla: televisite e approccio globale attirano pazienti da tutta Italia per diagnosi e consulti di alto profilo. Al Cardarelli la televisita è prevista già ad un mese dalla diagnosi, un momento in cui il quadro clinico è rimasto sostanzialmente immutato e però si avverte forte l’esigenza da parte del paziente di porre delle domande agli specialisti. Il Centro di Neuroimmunologia, che afferisce all'Unità operativa complessa di Neurologia diretta da Vincenzo Andreone, fa il punto con gli assistiti in collegamento da casa, a volte anche alla presenza dei familiari. 🔗 Leggi su 2anews.it

