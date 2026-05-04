Sciopero dei taxi martedì 5 maggio

Martedì 5 maggio 2026, i taxi nella città di Napoli fermeranno le corse dalle 8:00 alle 22:00. La protesta coinvolge gli operatori del settore che hanno deciso di scioperare per l’intera giornata. La misura riguarda tutti i taxi operanti nella città e si svolge senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle richieste avanzate. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali alternative di trasporto o impatti sulla viabilità.

Sciopero nel settore taxi nella città di Napoli, per la giornata di martedì 5 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 22:00.Durante l'agitazione, i soli tassisti delle Organizzazioni Sindacali aderenti non saranno disponibili a svolgere il servizio di trasporto.Si evidenzia che le sigle URI – Unione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al PlebiscitoI sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Leggi anche: A Bari taxi pronti allo sciopero: "Situazione fuori controllo". Ecco cosa sta succedendo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sciopero dei taxi a Napoli; Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al Plebiscito; Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio; Il Comune ci prende in giro: i tassisti baresi dicono basta, martedì la protesta. Sciopero dei taxi martedì 5 maggioSciopero nel settore taxi nella città di Napoli, per la giornata di martedì 5 maggio 2026, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Durante l'agitazione, i soli tassisti delle Organizzazioni Sindacali aderenti ... napolitoday.it Sciopero taxi a Napoli martedì 5 maggio dalle 8 alle 22: corteo da piazza Garibaldi al PlebiscitoI sindacati dei tassisti hanno proclamato uno sciopero dei taxi per martedì 5 maggio, dalle ore 8 alle 22. Il corteo partirà da piazza Garibaldi e proseguirà lungo Corso Umberto. Breaking news e stori ... fanpage.it I COBAS indicono lo sciopero generale della Scuola nelle giornate del 6 e 7 maggio 2026 contro le prove INVALSI, per il ritiro della riforma degli Istituti tecnici, il recupero di almeno il 30% del salario eroso dall’inflazione; una pensione pari all’ultimo stipendio - facebook.com facebook Monte dei Paschi, sciopero dei lavoratori nell’Isola: «Emergenza organici, servono assunzioni» x.com