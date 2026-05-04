taxi domani sciopero e proteste in tutta italia contro governo e app delle multinazionali

Domani i tassisti italiani organizzeranno uno sciopero e manifestazioni in diverse città del paese. La protesta è stata indetta per esprimere disappunto nei confronti delle decisioni del governo e delle applicazioni gestite da multinazionali del settore. Napoli sarà la città capofila delle manifestazioni, seguita da altre località italiane. La mobilitazione coinvolge lavoratori del settore e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni sollevate.

I tassisti italiani incrociano le braccia. Le motivazioni dello sciopero del 5 maggio - che vede capofila Napoli e a seguire le altre città italiane - sono da individuare nella dichiarazione di guerra delle auto bianche a quelle nere, ovvero quelle gestite dall’applicazione internazionale Uber e dal sistema di Ncc. Previsto uno stop alle corse dalle 8 alle 22 nelle principali città italiane. Allo sciopero indetto a Napoli si sono aggiunte anche Roma, Milano, Torino. Gli unici a rinviare lo sciopero sono stati i tassisti baresi a causa della concomitanza con le celebrazioni di San Nicola. Le altre auto bianche sono pronte a scaldare i motori per la manifestazione indetta domani - 5 maggio - nelle principali città italiane.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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