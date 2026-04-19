Napoli ronde di tassisti contro NCC | aggressioni e caos al lungomare

A Napoli, sul lungomare, si sono verificati momenti di tensione tra tassisti e operatori NCC. Durante un episodio ripreso dai social, un conducente NCC è stato aggredito e minacciato da alcuni tassisti davanti a un noto hotel della zona. La situazione ha causato caos e tensioni tra le due categorie di operatori del trasporto.

Un conducente NCC è stato aggredito e minacciato da alcuni tassisti davanti a un noto hotel del lungomare di Napoli, in un episodio registrato dai canali social dell'onorevole Borrelli. La tensione si è scatenata davanti ai turisti, testimoni di un confronto in cui gli operatori del taxi hanno tentato di impedire l'attività lavorativa del collega, pretendendo di stabilire chi potesse o meno trasportare i passeggeri nella zona. Il controllo illegittimo del territorio e la reazione di Artusa La gr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, ronde di tassisti contro NCC: aggressioni e caos al lungomare Notizie correlate Rissa tra tassisti e autista Ncc all'aeroporto, tre feriti"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate", chiarisce il... Leggi anche: Controlli su taxi e Ncc: otto autisti e tassisti multati dalla polizia a Domodossola Contenuti utili per approfondire Lite tra Ncc e tassisti davanti ai turisti: Tu non puoi lavorare quaQuanto accaduto anche a Napoli conferma che non siamo davanti a episodi isolati, ma a un metodo sempre più grave e intollerabile. È inaccettabile che alcuni tassisti si comportino come sceriffi, deci ... napolitoday.it Napoli, 25 aprile sit-in dei tassisti ma: «Il servizio sarà regolare»I tassisti di Napoli scendono in piazza, programmato per il prossimo 25 aprile 2026, un sit-in presso il posteggio taxi di Piazza dei Martiri. Napoli, dispositivi di viabilità ... ilmattino.it