Milano caos in stazione | i tassisti bloccano i mezzi Uber

Lunedì pomeriggio a Milano, un gruppo di tassisti ha bloccato l’ingresso di un parcheggio nella stazione centrale. Il blocco è iniziato poco dopo le 15 e ha coinvolto i veicoli associati all’app Uber. La protesta ha creato disagi ai mezzi di trasporto presenti nella zona. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e rimuovere i blocchi.

Un gruppo di tassisti ha bloccato l’accesso a un parcheggio della stazione centrale di Milano poco dopo le 15 di lunedì, con l’obiettivo di monitorare i veicoli legati all’applicazione Uber. La protesta, avvenuta nel perimetro di piazza IV Novembre, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che gli scontri verbali tra i conducenti si trasformassero in collisioni fisiche. L’azione si è concentrata specificamente davanti alle sbarre che regolano l’ingresso di uno degli stalli interni dello scalo, una zona dove sono riservati spazi per le berline e i van che operano tramite la piattaforma digitale per il trasporto passeggeri in arrivo o in attesa presso la stazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, caos in stazione: i tassisti bloccano i mezzi Uber Manifestanti bloccano treno merci che trasportano mezzi militari alla stazione di PisaMomenti di alta tensione si stanno consumando in queste ore all’interno della stazione ferroviaria di Pisa, dove la circolazione è stata bruscamente... Leggi anche: Blitz dei tassisti agli stalli per Uber Argomenti più discussi: Caos treni sulla Torino-Milano: linea bloccata per guasto a Vercelli; Inferno sulla linea Torino-Milano. Più di 200 passeggeri in viaggio da 6 ore fermi alla stazione di Vercelli; Linea ferroviaria adriatica interrotta: oltre mille persone ferme in stazione a Vasto-San Salvo; Ennesima giornata di passione per i pendolari del treno Torino-Milano. Pagina Milano Scomparsa - facebook.com facebook Sulle automobili parcheggiate nelle strade di Milano e di Roma si è depositata un'abbondante quantità di polvere color ocra. In molte città della penisola è arrivata una nuova ondata di sabbia proveniente dal Sahara. x.com