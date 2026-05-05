Lindsey Vonn ha risposto alle domande sul suo futuro nel circo bianco, dichiarando di non voler prendere decisioni prima del 2027-28 e chiedendo di evitare ulteriori richieste sul ritiro. La campionessa americana, reduce da un grave infortunio al ginocchio subito a febbraio, ha parlato in un’intervista all’agenzia di stampa Associated Press, confermando la volontà di tentare un ritorno alle competizioni.

Pochi giorni fa, in un’intervista all’agenzia di stampa Associated Press, Lindsey Vonn ha voluto fare il punto della situazione dopo il grave infortunio al ginocchio patito a febbraio. La quarantunenne statunitense è ancora in piena riabilitazione e in molti, considerata l’età e le tante cicatrici alle sue articolazioni, la considerano ormai al capolinea. Lei, non è dello stesso avviso. “Forse mi ritirerò e non gareggerò mai più. Ne sono consapevole. Però, dal punto di vista emotivo, non sono in grado di prendere la decisione di dire basta in questo momento. L’infortunio di Cortina è stato qualcosa di diverso, di nuovo. Sono consapevole di aver rischiato l’amputazione e questo cambia tutto, nella mia testa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Lindsey Vonn categorica: “Ritiro? Basta domande! Non decido prima del 2027-28!”. Quindi, proverà a tornare!

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