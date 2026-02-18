Olimpiadi 2026 i giorni no di Lindsey Vonn | dalla caduta sugli sci alla morte del cane

Lindsey Vonn ha vissuto una settimana difficile dopo la sua caduta sugli sci e la perdita del cane. La campionessa americana, reduce da quattro interventi chirurgici, ha deciso di tornare negli Stati Uniti. Su Instagram, ha condiviso il dolore per gli infortuni e il lutto che l’hanno colpita di recente. La sua esperienza personale ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno mostrato sostegno sui social. La Vonn si prepara ora a superare questo momento difficile, mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’ultima settimana è stata decisamente complicata per Lindsey Vonn. La sciatrice statunitense, che ha lasciato l’Italia per tornare in patria dopo i quattro interventi subiti per la terribile caduta nella gara di discesa libera dello scorso 9 febbraio, su Instagram ha raccontato più nel dettaglio il difficile momento che sta attraversando. Se il giorno dopo la caduta aveva descritto ai suoi tifosi tutto il proprio rammarico per il sogno sfumato, già anticipato dal padre che aveva parlato di “carriera finita”, nelle ultime ore la sciatrice a stelle e strisce ha esplicitato il profondo dolore per la scomparsa del suo amato cane, Leo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

