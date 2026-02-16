Olimpiadi 2026 Lindsey Vonn lascia l' ospedale per tornare in Usa

Lindsey Vonn torna negli Stati Uniti dopo aver subito quattro interventi a Treviso a causa di una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa americana ha lasciato l'ospedale Ca Foncello, dove si era ricoverata per le ferite riportate. La sua uscita segna un passo importante nel processo di recupero.

Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale Ca Foncello di Treviso, dove in questi giorni si è sottoposta a quattro interventi in seguito alla brutta caduta rimediata nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa statunitense è stata dimessa dalla struttura ieri mattina – stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere – per tornare negli Stati Uniti, come aveva preannunciato sui propri canali social. Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha scritto sui social: “A una settimana dal tragico incidente, Lindsey Vonn lascia Treviso e torna a casa, in Colorado. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lindsey Vonn è stata operata a Treviso dopo una brutta caduta durante la discesa libera a Milano Cortina.

Lindsey Vonn si è sottoposta a quattro interventi chirurgici in soli sei giorni dopo una caduta durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, causata da una frattura complessa della tibia.

Olympic Nightmare: Lindsey Vonn Leaves Italian Hospital Following Severe Leg Fracture | APT

