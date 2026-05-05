Schwazer tra record e futuro | Penso solo a ciò che viene E gli Europei di Birmingham

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver stabilito il nuovo record italiano nella marcia, l’atleta ha dichiarato di concentrarsi sul presente e sui prossimi impegni, come gli Europei di Birmingham. Ha aggiunto di essere disponibile a collaborare con la federazione qualora ritenesse di poter contribuire alle competizioni future. Al momento, l’atleta non ha fornito dettagli sui piani a lungo termine né ha annunciato ufficialmente eventuali obiettivi successivi.

“Sono molto contento. E spero che tutto questo vada avanti così”. Dopo aver migliorato il record di italiano della maratona di marcia – distanza introdotta ufficialmente come disciplina ufficiale da World Athletics il 1° gennaio 2026 – Alex Schwazer in una intervista a Sport Mediaset racconta delle nuove sfide. “Dalla squalifica del 2016 ho cominciato ad allenare amatori, come libero professionista. Però io sono uno che cerca anche di evolversi. Sono arrivato qui già sedici anni fa da atleta e da un anno c'è stata questa idea del dottor Max Mayerhofer di lanciare questo programma Sport & Remise en Forme per dare un ulteriore servizio al cliente e io mi occupo di questo settore”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Schwazer tra record e futuro: "Penso solo a ciò che viene. E gli Europei di Birmingham..."

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