Caso Rocchi parla il legale del designatore arbitrale | Persona seria e corretta contesta ciò che gli viene addebitato

Il caso riguardante il designatore arbitrale ha portato alla luce le dichiarazioni del suo legale, che ha definito la persona coinvolta seria e corretta. Secondo il legale, il designatore arbitrale contesta le accuse che gli sono state rivolte. La vicenda si sta sviluppando con smentite e precisazioni da parte delle parti interessate, mentre le autorità competenti continuano a esaminare gli elementi a disposizione.

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