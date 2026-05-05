Schwartz risponde alle accuse | No non ci sono patti segreti su XRP

Un rappresentante legale ha negato l'esistenza di accordi segreti riguardanti XRP, rispondendo alle recenti accuse. Nelle dichiarazioni, si afferma che le clausole di riservatezza tra Ripple e i suoi partner non nasconderebbero nulla di illegale o nascosto. Tuttavia, si osserva come i principali investitori non abbiano ancora acquistato XRP ai prezzi attuali, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro questa scelta.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono davvero le clausole di riservatezza tra Ripple e i partner?. Perché i grandi investitori non stanno comprando XRP a prezzi attuali?. Come vengono gestiti i flussi di liquidità degli escrow su XRP Ledger?. Chi ha sollevato i dubbi sulle precedenti dichiarazioni di David Schwartz?.? In Breve Utenti @uptownsaul, @NeilBilon e @TGMoney85 hanno sollevato dubbi sulla trasparenza di Schwartz.. Rilascio escrow XRP segue programmi fissi verificabili pubblicamente sul registro XRP Ledger.. Schwartz contesta previsioni su prezzi astronomici citando l'assenza di acquisti da grandi capitali.. Valore attuale di XRP attestato intorno ai 2,11 dollari durante il dibattito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schwartz risponde alle accuse: “No, non ci sono patti segreti su XRP Notizie correlate Leggi anche: Nordio risponde alle accuse del M5S: "Non mi sono mai espresso su De Raho e Scarpinato" Berlinale e la polemica su Gaza: Tricia Tuttle risponde alle accuseLa direttrice della Berlinale, Tricia Tuttle, ha provato a calmare le tensioni scoppiate intorno all’edizione 2026 del festival di cinema tedesco.