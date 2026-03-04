Il ministro Nordio ha dichiarato di non aver mai commentato le questioni relative a De Raho e Scarpinato, affermando di non essere a conoscenza dei dettagli di cui parlano i membri del Movimento 5 Stelle. In un’intervista, ha precisato di non aver mai espresso opinioni sui due, sottolineando di non sapere di cosa si tratti. La sua posizione è stata chiarita in risposta alle recenti accuse del partito.

"Non mi sono mai espresso sul punto. Non so neanche di cosa stiano parlando i Cinque Stelle". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in risposta ai capogruppo del M5S al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi in riferimento a un articolo pubblicato oggi da "Il Fatto Quotidiano". "Mai mi sono espresso sull'Antimafia - ha aggiunto il ministro - sarà una delle tante fake news. Purtroppo vengono attribuite a me delle citazioni che io faccio di cose dette da altri. Oggi stesso avevo citato illustri giornalisti e politici che avevano parlato di 'mercato delle vacche' e 'verminaio' in occasione dello scandalo Palamara ed un giornale in maniera molto scorretta ha attribuito quelle frasi a me. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio risponde alle accuse del M5S: "Non mi sono mai espresso su De Raho e Scarpinato"

