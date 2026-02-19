Berlinale e la polemica su Gaza | Tricia Tuttle risponde alle accuse

Tricia Tuttle, direttrice della Berlinale, ha affrontato le accuse riguardo alla selezione dei film sull’argomento Gaza. La polemica nasce da alcune scelte ritenute troppo politiche, che hanno diviso il pubblico e la critica. La Tuttle ha spiegato che la programmazione mira a rappresentare diverse prospettive senza entrare in polemiche. Nel frattempo, alcuni registi hanno difeso le loro creazioni, sostenendo che il cinema deve affrontare temi attuali. La discussione continua a dividere gli appassionati di cinema e osservatori.

La direttrice della Berlinale, Tricia Tuttle, ha provato a calmare le tensioni scoppiate intorno all’edizione 2026 del festival di cinema tedesco. Le critiche principali riguardano la scelta di mantenere una linea neutrale sul conflitto nella Striscia di Gaza. Tuttle ha riconosciuto la «profonda rabbia e frustrazione» di chi ha criticato il festival, ma ha anche denunciato la diffusione di «disinformazione» e «accuse infondate», ricordando che la Berlinale è il terzo festival cinematografico più importante d’Europa, dopo Cannes e Venezia. Le accuse sono arrivate tramite una lettera aperta firmata da oltre 80 attori e registi, tra cui Javier Bardem, Tilda Swinton e Mark Ruffalo. 🔗 Leggi su Billipop.com

