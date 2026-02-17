A San Mauro Pascoli un ciclo di incontri sulla sicurezza | Primo presidio è il controllo sociale dei cittadini

A San Mauro Pascoli, il Comune ha avviato un ciclo di incontri sulla sicurezza dopo che alcuni cittadini hanno segnalato un aumento di episodi di vandalismo e microcriminalità nelle vie centrali. L’iniziativa mira a coinvolgere direttamente la comunità, creando momenti di confronto tra residenti, forze dell’ordine e amministrazione comunale. Nei primi incontri, si è discusso di strategie di controllo e di come il senso di responsabilità collettiva possa prevenire i problemi di sicurezza.

"Il primo presidio di prevenzione per la sicurezza di un territorio è rappresentato dal controllo sociale svolto dai cittadini" Quattro incontri dedicati alla sicurezza a San Mauro Pascoli e Mare, organizzati dal Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli. L'iniziativa, programmata da tempo, vede la partecipazione attiva del Centro Sociale "I Sempra Zovan" e della Proloco di San Mauro Mare, ed ha l'obiettivo di offrire ai cittadini un momento di ascolto e condivisione con le Forze dell'Ordine, ma soprattutto di fornire strumenti pratici per prevenire i reati e per affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati alla microcriminalità e ai raggiri che, sempre più spesso, colpiscono le fasce più fragili della popolazione e non solo.