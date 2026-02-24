Carlo Conti risponde a La Russa | Rispetto la seconda carica dello Stato ma al di là delle sue parole nei giorni scorsi avevo già sentito Pucci Gli ho chiesto anche se avesse voglia di fare un videomessaggio ma non se la sente

Carlo Conti ha deciso di rispondere a La Russa dopo il suo appello pubblicamente rivolto sul “caso Pucci”. La causa risiede nel fatto che, nonostante il rispetto per la carica istituzionale, il conduttore ha rivelato di aver già contattato Pucci nei giorni scorsi. Gli ha anche chiesto se volesse registrare un videomessaggio, ma l’interessato ha preferito non farlo. La discussione tra i due continua a tenere banco.

Dopo il video di Ignazio La Russa, in cui il presidente del Senato chiedeva a Carlo Conti di intervenire sul "caso Pucci " dopo la non partecipazione a Sanremo, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha risposto alla seconda carica dello Stato. "Rispetto quello che ha detto, devo essere sincero che nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Pucci ma assolutamente non ha intenzione di fare niente", ha specificato Carlo Conti. La Russa aveva infatti chiesto al direttore artistico una "presenza riparatoria" del comico che nelle scorse settimane ha rinunciato al palco del Festival a causa delle pesanti critiche arrivati soprattutto via social.

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Al di là del presidente del Senato La Russa, ho sentito Pucci, non se la sente”. Can Yaman: “Il mio arresto e rilascio? Mai stato un caso”Carlo Conti ha confermato che Pucci non si sente pronto a partecipare a Sanremo 2026, spiegando di averlo ascoltato di recente.

Sanremo, Pucci si ritira ma La Russa non ci sta: “L’ho chiamato e gli ho detto di ripensarci”Il Festival di Sanremo si apre con un colpo di scena.

