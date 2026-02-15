L’interista La Russa seconda carica dello Stato | Chiellini mi ha fatto arrabbiare Come si è permesso di dire che non è più calcio?

Ignazio La Russa, vicepresidente del Consiglio e tifoso dell’Inter, si è scagliato contro Giorgio Chiellini dopo le sue dichiarazioni sul calcio. La Russa ha commentato che Chiellini lo ha fatto arrabbiare, perché si è permesso di affermare che il calcio non esiste più. Questo episodio è avvenuto a pochi giorni dalla partita tra Inter e Juventus, che ha acceso le polemiche tra le due tifoserie. La Russa ha anche sostenuto che l’Inter avrebbe vinto comunque, accusando la Juventus di avergli tolto dei risultati con decisioni arbitrali discutibili.

Per l’Inter scende in campo La Russa (seconda carica dello Stato): “Avremmo vinto comunque, noi troppo volte derubati dalla Juve” Nel post Inter-Juventus, che è una tempesta visto quel che è accaduto in campo, ci prova Ignazio La Russa ad aiutare Casa Inter. Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per commentare il derby d’Italia vinto dall’Inter e caratterizzato dall’espulsione di Kalulu. “L’errore? Di quale errore parliamo? Io intanto voglio dire due cose. Che dopo l’1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

