L’interista La Russa seconda carica dello Stato | Chiellini mi ha fatto arrabbiare Come si è permesso di dire che non è più calcio?
Ignazio La Russa, vicepresidente del Consiglio e tifoso dell’Inter, si è scagliato contro Giorgio Chiellini dopo le sue dichiarazioni sul calcio. La Russa ha commentato che Chiellini lo ha fatto arrabbiare, perché si è permesso di affermare che il calcio non esiste più. Questo episodio è avvenuto a pochi giorni dalla partita tra Inter e Juventus, che ha acceso le polemiche tra le due tifoserie. La Russa ha anche sostenuto che l’Inter avrebbe vinto comunque, accusando la Juventus di avergli tolto dei risultati con decisioni arbitrali discutibili.
Per l’Inter scende in campo La Russa (seconda carica dello Stato): “Avremmo vinto comunque, noi troppo volte derubati dalla Juve” Nel post Inter-Juventus, che è una tempesta visto quel che è accaduto in campo, ci prova Ignazio La Russa ad aiutare Casa Inter. Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per commentare il derby d’Italia vinto dall’Inter e caratterizzato dall’espulsione di Kalulu. “L’errore? Di quale errore parliamo? Io intanto voglio dire due cose. Che dopo l’1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Odifreddi choc su La Russa: “Mandante morale del giovedì nero” e Parenzo: “Non si parla così della seconda carica dello Stato”
Piergiorgio Odifreddi non ha usato mezzi termini e accusa Ignazio La Russa di aver avuto un ruolo chiave nel
La Russa riapre il caso Garofani, la seconda carica dello Stato chiede le dimissioni del consigliere della prima. E poi fa retromarciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Andrea Pucci ancora nella bufera. Dopo lo scontro del 2023 sull’Ambrogino ecco la rinuncia a Sanremo (e le polemiche).
Purghe democratiche su Sanremo, l’intervista a La Russa sulle foibe e la domenica straordinaria per gli italiani alle OlimpiadiAndrea Pucci costretto a rinunciare a Sanremo dopo gli attacchi della sinistra, il presidente del Senato racconta come il centrodestra abbia rotto il silenzio sulle foibe; azzurri a valanga ai Giochi ... ilgiornale.it
Forza Italia abbandona l’aula per protesta. L’assessore La Russa: Avranno la prostatiteScontro in consiglio regionale all’interno della maggioranza di centrodestra dopo una lite in una riunione politica. Contestato, l’esponente di FdI non rinuncia all’ironia: Chiedo scusa ai loro 10, 2 ... msn.com
La Russa fiume in piena: " #Inter nuova #Juve Loro rubavano meglio. E #Bastoni si è comportato meglio di quelli che..." x.com
"Io volevo fare il Ministro dello Sport, ma non per l'Inter, per andare contro la Juve (ride, ndr)" Ignazio La Russa, Presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Buon Inter-Juve #fblifestyle facebook