La segretaria del Partito Democratico ha espresso una condanna netta riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump rivolte al Papa. Le affermazioni dell'ex presidente sono state definite inaccettabili, secondo quanto comunicato da rappresentanti del partito. La posizione ufficiale si inserisce nel contesto di critiche più ampie rivolte a commenti ritenuti offensivi nei confronti di figure religiose di rilievo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche dure della segretaria del Pd. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una ferma condanna nei confronti delle recenti dichiarazioni di Donald Trump contro il Papa. Secondo Schlein, non si tratta solo di affermazioni false, ma di un attacco senza precedenti nella storia di un capo di Stato verso il Pontefice, colpevole unicamente di promuovere la pace, che rientra pienamente nel suo ruolo. La leader dem ha definito l’episodio “inspiegabile, inaccettabile e grave”, sottolineando la portata eccezionale di tali parole nel contesto internazionale. Accuse sulle guerre e sulle conseguenze globali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Schlein condanna le dichiarazioni di Trump contro Papa Leone XIV: “Inaccettabili”

Meloni condanna Trump sul Papa “Parole inaccettabili”

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