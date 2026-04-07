Papa Leone XIV ha espresso distanza dalla minaccia del presidente degli Stati Uniti nei confronti del popolo iraniano, definendola “inaccettabile” durante un intervento pubblico oggi a Castel Gandolfo. L’occasione è stata una conferenza stampa alla quale il Papa ha partecipato uscendo da Villa Barberini. La dichiarazione è stata rivolta ai giornalisti presenti, senza ulteriori commenti o analisi sul contesto.

Papa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un intervento pubblico rilasciato oggi ai giornalisti all’uscita da Villa Barberini a Castel Gandolfo. Secondo il Pontefice, le dichiarazioni del presidente americano – percepite come una minaccia collettiva contro l’intero popolo iraniano – violano i principi del diritto internazionale e rappresentano un serio problema morale, con potenziali conseguenze umanitarie devastanti. Il Papa ha sottolineato l’importanza del dialogo e della diplomazia, invitando i leader mondiali e i cittadini di buona volontà a operare per la pace e a evitare un’escalation del conflitto che coinvolge Iran, Stati Uniti e altri attori della regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iraniano

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