Monsignor Fabio Dal Cin contro Donald Trump | Irrispettose dichiarazioni verso Papa Leone XIV

L’arcivescovo di Loreto ha espresso un forte dissenso nei confronti di alcune dichiarazioni fatte dal presidente americano, considerandole irrispettose nei confronti del Papa Leone XIV. La sua presa di posizione si riferisce a commenti recenti che, secondo lui, hanno offeso il sentimento religioso di milioni di fedeli. La sua reazione si inserisce in un contesto di confronto pubblico tra figure istituzionali e religiose.

LORETO – Fermo e deciso il messaggio di condanna dell’arcivescovo di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, nei confronti delle «recenti e irrispettose dichiarazioni rivolte al Papa Leone XIV dal presidente americano Donald Trump che hanno ferito il sentimento religioso di milioni di persone».Si è.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Donald Trump contro Papa Leone XIV: attacco durissimo e tensione globale! Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. don Fabio Rosini – Commento al Vangelo di domenica 5 aprile 2026 L’Ultima Parola di Dio: La Continuità della Risurrezione Questa riflessione di don Fabio analizza il significato profondo della Pasqua, partendo dal paradosso del sepolcro vuoto che inizialm - facebook.com facebook