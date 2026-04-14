Calabria i vescovi scendono in campo | attacco al Papa inaccettabile

Durante la sessione primaverile della Conferenza Episcopale, i vescovi calabresi hanno condannato un attacco rivolto al Papa, esprimendo solidarietà al Santo Padre Leone XIV dopo le minacce ricevute. La loro presa di posizione si è concentrata sulla condanna dell’episodio, senza ulteriori commenti o analisi. La comunicazione ha evidenziato il sostegno ai vertici della Chiesa di fronte a quanto accaduto.

Durante la sessione primaverile della Conferenza Episcopale, i vescovi della Calabria hanno espresso una ferma condanna nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, manifestando la propria vicinanza al Santo Padre Leone XIV a seguito delle intimidazioni rivolte alla guida della Chiesa cattolica. La nota ufficiale pubblicata dai prelati calabresi definisce le dichiarazioni americane come un attacco inaccettabile che colpisce la dignità umana e mina la pace globale. Il fronte della solidarietà episcopale contro le intimidazioni transatlantiche. La posizione assunta dai vertici religiosi della regione si è concentrata sulla difesa del ministero di Leone XIV, ritenuto leso dalle parole pronunciate dal leader statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, i vescovi scendono in campo: attacco al Papa inaccettabile Papa Leone: “Vescovi sono al servizio del popolo di Dio”. Nuovo appello per la paceUdienza generale del mercoledì, Papa Leone ha parlato della forma gerarchica della Chiesa: “I vescovi sono al servizio del popolo di Dio, custodi del... Trump contro Papa Leone, vescovi toscani: “Vicini al Santo Padre, voce insostituibile per la pace”Trump contro Papa Leone, i vescovi toscani con il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Cei Conferenza episcopale Toscana esprimono vicinanza...