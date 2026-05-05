La segretaria del partito democratico ha commentato i dati dell'Istat riguardanti il calo degli stipendi degli italiani di circa 8-9 punti negli ultimi quattro anni, mentre i prezzi dei beni alimentari sono cresciuti del 25 percento nello stesso periodo. Ha sottolineato che si tratta di un problema serio legato al carovita. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 5 maggio 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 “Gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8-9 punti negli ultimi 4 anni, lo dice l'Istat, negli stessi anni i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 25 percento”, il commento della Segretaria Dem Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Schlein: Abbiamo un problema serio con il carovita

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