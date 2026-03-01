Muore a 32 anni | tragico incidente schianto tra moto e auto

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi sul passo del Giogo, vicino a Scarperia e San Piero. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, provocando la morte di un 32enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

Scarperia e San Piero (Firenze), 1 marzo 2026 – Ancora un tragico scontro sul passo del Giogo. Ancora una giovane vita spezzata. La vittima è un 32enne fiorentino, morto in seguito a un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. La tragedia si è consumata intorno alle 14 di oggi, domenica 1 marzo, a Ponzalla nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Incidente tra moto e auto, muore a 32 anni Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte un'auto e una moto; non si tratterebbe tuttavia di un impatto frontale. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.