Schianto mostruoso in Italia | camion travolge un pullman fermo

Un grave incidente si è verificato in Italia quando un camion ha travolto un pullman fermo sul ciglio della strada. Il veicolo di linea era parcheggiato con le quattro frecce accese, in attesa di soccorso che ancora non si è presentato. La scena si svolge in un'area di servizio, dove le autorità sono intervenute per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

Il pullman è fermo sul ciglio della strada, le quattro frecce accese, l’attesa di un soccorso che tarda ad arrivare. Il traffico scorre accanto, ignaro di ciò che sta per accadere. Poi, all’improvviso, il boato. Un impatto violento che spezza la quiete del primo pomeriggio e trasforma una sosta forzata in un incidente grave. È di sei feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, lungo la strada provinciale Cassanese, nel territorio di Vignate, nella Città Metropolitana di Milano. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione, un pullman di una ditta privata si era fermato a bordo strada a causa di un guasto meccanico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto mostruoso in Italia: camion travolge un pullman fermo “Camion distrugge le auto in curva stretta (VIDEO AI – Scena generata con Intelligenza Artificiale)” Notizie correlate Camion si schianta contro un pullman fermo per avaria sulla Cassanese: ferite 6 persone, grave il conducente del busUn camion ha impattato contro un pullman lungo la Cassanese nel pomeriggio del 21 aprile a Vignate (Milano). Leggi anche: Camion travolge un bus fermo per guasto sulla Cassanese: conducente portato via in elicottero. L'incidente