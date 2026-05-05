Schianto in moto nel Milanese La vittima è un ex poliziotto

Un incidente in moto si è verificato nel Milanese, coinvolgendo una persona che era un ex agente di polizia. L’uomo aveva iniziato la carriera nel 2000 come primo agente nel commissariato di Vigevano e si era specializzato in attività scientifiche, occupandosi di questa area fino al suo pensionamento avvenuto nel 2013. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

VIGEVANO (Pavia) Era stato il primo agente del commissariato di Vigevano, nel 2000, a seguire il corso di specializzazione in ambito scientifico e da allora si era occupato di quella parte dell’attività investigativa sino alla pensione arrivata nel 2013. Paolo Comaschi, 66 anni, era molto conosciuto e il suo modo di fare apprezzato da colleghi e amici. È lui la vittima dell’ incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la statale 494 nel tratto compreso tra Abbiategrasso ed Albairate. Comaschi, da sempre grande appassionati di moto, era in sella alla sua Bmw quando, sembra per evitare la collisione con una bicicletta, ne ha perso il controllo finendo contro un guardrail.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in moto nel Milanese . La vittima è un ex poliziotto Notizie correlate Schianto auto-moto a Settimo Milanese: motociclista sbalzato a terra per diversi metri, è gravissimoViolento incidente questa mattina in via Enrico Fermi, nella frazione di Seguro, a Settimo Milanese. Poliziotto fuori servizio muore in moto dopo lo schianto con una Volante sulla provinciale tra Bari e ModugnoUn poliziotto fuori servizio ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 110,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Drammatico schianto moto-auto: gravissima una persona; Incidente nella notte, perde il controllo e cade in moto: grave un uomo; Terribile schianto moto-auto a Mori; Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale. Schianto in moto nel Milanese . La vittima è un ex poliziottoVIGEVANO (Pavia)Era stato il primo agente del commissariato di Vigevano, nel 2000, a seguire il corso di specializzazione in ambito scientifico e da allora si era occupato di quella parte dell’attivit ... ilgiorno.it Schianto in Val d'Enza, paura per un 76enne di Traversetolo: trasportato in elisoccorso al MaggioreÈ il 76enne di Traversetolo trasportato in elisoccorso al Maggiore di Parma il ferito più grave della giornata di incidenti nel Reggiano. L’uomo è rimasto coinvolto in un frontale tra due moto avvenut ... gazzettadiparma.it Lo schianto è avvenuto a Riccione la notte tra il 30 aprile e il primo maggio - facebook.com facebook Forlì, schianto con l'auto: morte due studentesse universitarie di 21 anni. «Gravissima un'altra ragazza che era a bordo» x.com