Un poliziotto fuori servizio ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 110, l’arteria che collega Bari e Modugno, in provincia di Bari, all’altezza della zona dello stadio San Nicola. La vittima viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause che restano ancora in fase di accertamento, si è verificato il violento impatto con un’auto della Polizia. L’urto si è rivelato fatale e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dello scontro è ora al centro delle verifiche degli investigatori intervenuti sul posto. L’allarme è scattato intorno alle 14, quando sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorritori del 118 insieme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Poliziotto fuori servizio muore in moto dopo lo schianto con una Volante sulla provinciale tra Bari e Modugno

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