Schianto auto-moto di fronte al distributore di benzina | ragazzino portato al Civile

Nella mattina di martedì 5 maggio, un giovane di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale davanti a un distributore di benzina in via Padana Superiore. Mentre si trovava in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto, cadendo sull'asfalto e riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale civile.

Mattinata da dimenticare per un ragazzino di 17 anni a Ospitaletto. Poco prima delle 8 di oggi, martedì 5 maggio, il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto all'altezza del distributore Eni di via Padana Superiore (Sp11), finendo sull'asfalto con lesioni serie. Un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,... Leggi anche: Brutto incidente auto-moto: ragazzino portato all'ospedale Civile Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale; Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambini; Drammatico schianto moto-auto: gravissima una persona; ? L'auto gli taglia la strada a Fiumelatte: motociclista si schianta sulla Sp72. Nettuno, Schianto tra auto e due moto affiancate: padre muore sul colpo, figlio sbalzato a 30 metriScontro mortale lungo via della Campana, alla periferia di Nettuno (Roma), dove un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale ... leggo.it Schianto tra moto e furgone: centauro finisce contro il guardrail, mezzo distruttoCARNATE – Moto distrutta, letteralmente spezzata in due, miracolato il conducente che se la cava senza conseguenze fatali. È il bilancio, per certi versi sorprendente, del violento incidente avvenuto ... mbnews.it Schianto a Orte fra un’auto e un furgone, nello scontro perde la vita un uomo di 70 anni, Luciano Riccardi: è il secondo incidente nel Viterbese. - facebook.com facebook Forlì, schianto con l'auto: morte due studentesse universitarie di 21 anni. «Gravissima un'altra ragazza che era a bordo» x.com