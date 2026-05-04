Brutto incidente auto-moto | ragazzino portato all' ospedale Civile

Stamattina, intorno alle 7.30, un incidente tra un'auto e una moto si è verificato in via Costalunga, a Brescia, di fronte alla rosticceria Oriente. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato un ragazzino all’ospedale Civile. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente è stata ancora resa nota.

Erano circa le 7.30 del primo mattino di oggi, lunedì 4 maggio, quando in via Costalunga a Brescia – nel tratto antistante la rosticceria Oriente – si è verificato un incidente che ha subito richiamato l'attenzione di numerosi passanti. Un'auto e una moto si sono scontrate con una violenza tale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al CivileVenerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17,... Incidente tra auto e moto: ragazzino soccorso e trasportato in ospedaleSchianto tra auto e moto a Merate con un sedicenne soccorso e trasferito in ospedale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ? Brutto incidente auto-moto: ragazzino portato all'ospedale Civile - BresciaToday; Scontro auto-moto a Soragna: un 53enne ferito grave - Video; Incidente in viale Lazio, un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un'auto; Scontro tra un'auto e una moto: feriti due giovani. Incidente tra auto e moto in via Canevari: centauro ricoverato al San Martino con una gamba rottaIncidente tra auto e moto in via Canevari: centauro ricoverato al San Martino con una gamba rotta ... msn.com Olginate. Scontro auto-moto sulla Sp72, soccorso un ragazzoL’allarme poco dopo le 21, il conducente della moto trasportato all’ospedale con alcune fratture Sul posto un’ambulanza, l’automedica e la Polizia Stradale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica OLGI ... msn.com Brutto incidente sulla SS 16 direzione nord a Trani centro. Soccorritori sul posto. Prestati attenzione - facebook.com facebook