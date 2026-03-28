Venerdì sera, alle 19:45, si è verificato un incidente sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17 che conduce a Spina, frazione di Erbusco. Un’auto e una moto sono entrate in collisione, e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzino al pronto soccorso del Civile.

Venerdì sera, intorno alle 19:45, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla Provinciale 573, all’altezza dell’incrocio con la SP17, la strada che porta verso Spina, frazione del comune di Erbusco. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, il motociclista, un ragazzo di 16 anni, è rimasto ferito in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Palazzolo con ambulanza e auto medica, mentre la Polizia Stradale ha effettuato i rilievi di rito. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia e ricoverato in codice giallo. Al momento, le cause dello scontro devono ancora essere accertate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Scontro auto-moto, poi il 'volo' sull'asfalto: ragazzino portato al Civile

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