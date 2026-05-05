Nella scherma a Taranto, i cadetti Marinaro e India si sono qualificati ai Campionati Italiani di Roma. Durante le competizioni, hanno superato diverse avversarie e sono riusciti a conquistare il pass per la fase nazionale. Nell’ultimo assalto, hanno affrontato i campioni delle Fiamme Oro, concludendo la sfida senza riuscire a prevalere, ma guadagnando comunque il biglietto per la competizione in programma nella capitale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i cadetti a conquistare il pass per Roma?. Cosa è successo nell'ultimo assalto contro i campioni delle Fiamme Oro?. Perché una singola stoccata ha cambiato il destino dei Master tarantini?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici per i giovani talenti del club?.? In Breve Competizioni disputate dal 25 aprile al 3 maggio presso il Playhall di Riccione.. Quartetto Master Zonno, Rodia, Venza e Falerno quinto su 50 squadre partecipanti.. Sconfitta Master contro Fiamme Oro per un minimo margine di 45 a 44.. Allenatore William Venza coordina il percorso tecnico del gruppo tarantino.. India Briganti e Vincenzo Marinaro ottengono la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti a Roma dopo le sfide disputate dal 25 aprile al 3 maggio nelle pedane del Playhall di Riccione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma Taranto: Marinaro e India volano ai Campionati Cadetti

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