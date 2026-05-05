Scende un attimo dall' auto quando torna escono fiamme dal cofano

Martedì 5 maggio 2026, alle prime luci dell’alba, un’auto ha preso fuoco mentre il proprietario scendeva dall’auto stessa. Dopo aver lasciato il veicolo, sono comparse delle fiamme dal cofano, che hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino.

Auto in fiamme e intervento dei vigili del fuoco. È successo intorno alle 5 del mattino di martedì 5 maggio 2026.Il conducente di una vettura, che percorreva via Degola a Sampierdarena, è sceso temporaneamente dal mezzo, al suo ritorno le fiamme si erano sviluppate dal cofano.Chiamati i vigili.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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