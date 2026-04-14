Sente un lamento dal cofano dell' auto e chiama i pompieri | in salvo un gattino

Una donna ha chiamato i vigili del fuoco dopo aver sentito un lamento provenire dal cofano della sua auto. I soccorritori sono intervenuti e hanno estratto un gattino che era rimasto intrappolato all’interno. La presenza del cucciolo non era visibile dall’esterno e la donna ha riferito di averlo notato solo quando ha sentito i richiami. Il gattino è stato messo in salvo dai pompieri.

Se la donna al volante non avesse udito i suoi lamenti, probabilmente la sorte di un cucciolo di gatto sarebbe stata segnata. Ha rischiato di fare una fine orrenda, ma i Vigili del fuoco l'hanno salvato. Ieri 13 aprile alle 19 in corso Stati Uniti a Padova è stato richiesto l'intervento del 115.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Fumo dal cofano, poi l'incendio: l'auto avvolta completamente dalle fiammeUn uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile. In arrivo una luce verde sul cofano dell’autodi Federico Garau – La sicurezza stradale è sempre oggetto di studio per scongiurare terribili incidenti e garantire l’incolumità degli automobilisti. Emergenza viabilità Abruzzo, Anas “blinda” il ponte Sente: nuove barriere in cemento agli accessi, niente riapertura nemmeno parziale | FOTO https://www.meteoweb.eu/2026/04/emergenza-viabilita-abruzzo-anas-blinda-il-ponte-sente-nuove-barriere-in - facebook.com facebook #Agacencwire Gavumenti kutaho sente z'okwiha amakorero g'amagyani omumabanja #WestUpdates x.com