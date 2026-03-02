Scary Movie 6 | Online il pirmo Trailer i Fratelli Wayans tornano a colpire dopo 18 anni!

È stato pubblicato online il primo trailer di “Scary Movie 6”, il nuovo capitolo della serie di film parodistici. Dopo 18 anni, i fratelli Wayans tornano a lavorare insieme al progetto, che è stato distribuito da Paramount Pictures. La saga horror-comica, nota per il suo stile irriverente, riprende con questa uscita la sua presenza nel mondo cinematografico.

Il franchise horror-parodistico più iconico di sempre è tornato. Paramount Pictures ha finalmente rilasciato il primo trailer di “Scary Movie 6”, il sesto capitolo della saga che vede lo storico ritorno della famiglia Wayans al timone creativo. Dopo ben 13 anni dall’ultima pellicola e 18 anni dall’ultima collaborazione dei fratelli nel franchise, Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans si riuniscono per ridicolizzare i nuovi classici dell’orrore moderno. Cosa vedremo in Scary Movie 6: Tutte le parodie nel trailer. Il nuovo trailer non risparmia nessuno, prendendo di mira i successi horror e i fenomeni pop degli ultimi anni. La struttura del film sembra ricalcare il caos esilarante dei primi capitoli, mescolando citazioni cinematografiche e satira sociale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

